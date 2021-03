Fifa, Blatter squalificato per 6 anni e 8 mesi: i dettagli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stangata per Joseph Blatter che è stato squalificato per 6 anni e 8 mesi: le accuse mosse all’ex presidente della Fifa. I dettagli Arriva la stangata per Sepp Blatter, condannato alla squalifica di 6 anni e 8 mesi nonchè alla multa di un milione di franchi. Le motivazioni. «Le indagini hanno riguardato vari addebiti, in particolare i bonus economici in relazione alle competizioni Fifa che sono stati pagati agli alti funzionari della direzione della Fifa; modifiche ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte della Fifa di spese legali private nel caso del signor Valcke». La Fifa riporta inoltre che: «… poiché i precedenti divieti di prendere parte ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stangata per Josephche è statoper 6e 8: le accuse mosse all’ex presidente della. IArriva la stangata per Sepp, condannato alla squalifica di 6e 8nonchè alla multa di un milione di franchi. Le motivazioni. «Le indagini hanno riguardato vari addebiti, in particolare i bonus economici in relazione alle competizioniche sono stati pagati agli alti funzionari della direzione della; modifiche ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte delladi spese legali private nel caso del signor Valcke». Lariporta inoltre che: «… poiché i precedenti divieti di prendere parte ...

