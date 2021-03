Fassina: bene impegno Raggi su Aec, ma verifichiamo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Apprendiamo dai rappresentanti del Comitato degli Assistenti Educativi e Culturali (Aec) di Roma che, finalmente, la Sindaca Raggi ha preso un impegno alla re-internalizzazione di operatori fondamentali per garantire a tutte e tutti bambine e bambini, ragazze e ragazzi, il diritto alla studio.” “È una buona notizia, dopo la bocciatura ad ottobre scorso da parte della maggioranza M5S della proposta di Delibera di iniziativa popolare avente il medesimo obiettivo promossa proprio dal Comitato Aec della Capitale.” “Siamo ovviamente consapevoli della fase elettorale, ma ex malo bonum: continueremo senza sosta a pressare Giunta e maggioranza, come abbiamo fatto anche nei mesi scorsi con la consigliera Catini attraverso una nostra proposta di delibera per l’internalizzazione, affinche’ arrivino prima della fine della consigliatura atti operativi dal ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Apprendiamo dai rappresentanti del Comitato degli Assistenti Educativi e Culturali (Aec) di Roma che, finalmente, la Sindacaha preso unalla re-internalizzazione di operatori fondamentali per garantire a tutte e tutti bambine e bambini, ragazze e ragazzi, il diritto alla studio.” “È una buona notizia, dopo la bocciatura ad ottobre scorso da parte della maggioranza M5S della proposta di Delibera di iniziativa popolare avente il medesimo obiettivo promossa proprio dal Comitato Aec della Capitale.” “Siamo ovviamente consapevoli della fase elettorale, ma ex malo bonum: continueremo senza sosta a pressare Giunta e maggioranza, come abbiamo fatto anche nei mesi scorsi con la consigliera Catini attraverso una nostra proposta di delibera per l’internalizzazione, affinche’ arrivino prima della fine della consigliatura atti operativi dal ...

