Ex Milan | Paqueta | “Felice al Lione A Milano non avevo amici” | News

Advertising

MCalcioNews : Milan senti Paquetà: 'A Lione sono felice' - MilanWorldForum : Ancora Paquetà sul Milan. Le dichiarazioni QUI ???? - sportli26181512 : Paquetà: 'A Lione sono felice, al Milan non avevo amici. C'era troppa pressione, mi condizionava': Nel corso di una… - sportli26181512 : Paquetá: 'A Milano non avevo amici, a Lione sono più felice': Nel corso di un'intervista all'emittente francese Can… - MilanLiveIT : Paquetà ha ritrovato il sorriso a Lione Al Milan si è fatto sopraffare dalle pressioni -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Paqueta

Pianeta Milan

Paquetà al Lione sta riuscendo a rilanciarsi dopo un'avventura aliniziata bene e conclusa male. Ricorda le difficoltà avute in Italia. Una delle delusioni maggiori degli ultimi anni alè stato certamente Lucas Paquetà . Dopo i primi messi di ottimo livello, in casa rossonera si pensava di aver acquistato un sicuro campione del futuro. Invece poi le cose non sono andate per il ...L'anno scorso ilha chiuso il mercato in attivo di 25,8 milioni. Si sono finanziati con le cessioni di Paquetà e Suso. Dell'inter non sappiamo nulla, è tutto nebuloso. Ma quando il sindaco di ...Nel corso di un'intervista all'emittente francese Canal+, l'ex rossonero Lucas Paquetá ha parlato così del suo periodo al Milan: "Sono più felice a ...Lucas Paqueta, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente francese Canal+ ...