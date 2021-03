Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, quel gesto e lei finisce travolta dalle critiche: “Ma ancora lo fai?” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il GF Vip 5 ha calato il sipario settimane fa ma ciò nonostante protagonisti e dinamiche create durante il reality di Alfonso Signorini continuano a essere sotto i riflettori. E come succedeva i tempi della Casa tra i gieffini più chiacchierati c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci. Tornata alla vita reale prima di Natale 2020, la conduttrice e showgirl calabrese ha da poco lanciato la sua linea di t-shirt e cappellini ispirati alle sue frasi iconiche ma continua a far parlare di sé per alcuni gesti social che riguardano Pierpaolo Pretelli, che è fidanzatissimo con Giulia Salemi. A criticare Eli ci ha pensato l’influencer napoletana Deianira Marzano, che già in passato aveva espresso la sua opinione negativa su di lei. Per la precisione quando nella Casa, a detta dei telespettatori, usava dei messaggi in codice per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il GF Vip 5 ha calato il sipario settimane fa ma ciò nonostante protagonisti e dinamiche create durante il reality di Alfonso Signorini continuano a essere sotto i riflettori. E come succedeva i tempi della Casa tra i gieffini più chiacchierati c’è sicuramente. Tornata alla vita reale prima di Natale 2020, la conduttrice e showgirl calabrese ha da poco lanciato la sua linea di t-shirt e cappellini ispirati alle sue frasi iconiche ma continua a far parlare di sé per alcuni gesti social che riguardano, che è fidanzatissimo con Giulia Salemi. A criticare Eli ci ha pensato l’influencer napoletana Deianira Marzano, che già in passato aveva espresso la sua opinione negativa su di lei. Per la precisione quando nella Casa, a detta dei telespettatori, usava dei messaggi in codice per ...

