Draghi | “Abbandono turco della Convenzione di Istanbul grave passo indietro | la difesa dei diritti umani è valore identitario dell’Ue”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “La protezione delle donne dalla violenza, ma in generale ladeiin tutti i Paesi, sono uneuropeo fondamentale. Direi anche di più, sono unper l’Unione europea“. Così il presidente del Consiglio, Mario, per le comunicazioni in Senato, in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. Il riferimento diandava all’uscita, da parteTurchia, dalladi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle sue comunicazioni in Senato circa il prossimo Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. “La protezione delle donne dalla violenza, ma in ...Gli argomenti e gli ospiti della puntata di martedì 23 marzo di Fuori dal Coro in prima serata su Rete 4 Martedì 23 marzo, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, in onda in prima serata ...