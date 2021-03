Daydreamer anticipazioni | CAN corteggiato da AISHA?

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Non mancherà una “nuova” rivale per Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle ultimissime puntate di– Le Ali del Sogno. La nostra protagonista si troverà infatti a dover arginare le interferenze di, una ragazza che sembrerà mettere gli occhi sul suo amato Can Divit (Can Yaman). Scopriamo insieme per quale ragione…– Le Ali del Sogno, news: l’affare delle creme di Sanem Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati alle, sapete già che Can perderà la memoria in seguito ad un incidente in automobile, motivo per cui non avrà affatto idea di chi sia Sanem e ricorderà addirittura di essere ancora fidanzato con Polen (Kimya Gocke Aytac). A quel punto, Sanem sarà disposta a tutto pur di riavere indietro il suo “amato” e non esiterà a vendere il brevetto delle sue creme al fine di ...