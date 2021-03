Dayane Mello | “Forse ho trovato un fidanzato” E svela i progetti futuri

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è stata ospite della scorsa puntata di Casa Chi, durante la quale ha raccontato qualcosa in più sulla sua incredibile avventura al Grande Fratello Vip e sulle dinamiche che si sono venute a creare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Inoltre si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita sentimentale. Sempre schietta e molto onesta, due caratteristiche per cui il pubblico l’ha particolarmente apprezzata al GF Vip, la modella brasiliana ha voluto spiegare come stanno oggi le cose tra lei e Rosalinda Cannavò. Le due hanno stretto una bellissima amicizia, ma nelle ultime settimane del reality qualcosa si era incrinato. Almeno in parte, il loro allontanamento potrebbe essere stato causato dall’amore nato tra l’attrice e Andrea Zenga, un flirt che non ha mai convinto appieno: “Per me è stato un modo di far ...

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, lo sfregio diPubblicato il 24 - 03 - 2021 alle ore 08:43. Ultima modifica il 24 - 03 - 2021 alle ore 08:43 /All'interno della Casa del GF Vip, qualcuno l'ha amata, qualcun'altro invece odiata, perché è così, i mezzi termini per descriverenon sono per niente appropriati. A lei va riconosciuta la peculiarità, non sempre appropriata al contesto e non sempre apprezzata dall'interlocutore, di non avere peli sulla lingua. Ed è ...Dayane Mello, quarta classificata al Grande Fratello Vip, si scagli contro Rosalinda Cannavò per la sua storia con Andrea Zenga ...Chiusa l’esperienza al Grande Fratello Vip Dayane Mello, così come tutti i suoi compagni, sono tornati alla vita reale. Per ognuno di loro non mancano proposte lavorative e nel futuro della brasiliana ...