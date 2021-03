Cracker salati integrali | ideali per chi è a dieta | con solo 140 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Spesso a metà pomeriggio ci prende qul certo languorino che non sappiamo come soddisfare. In frigo non c’è niente che ci attiri, di uscire a comprare qualcosa non abbiamo voglia, fuori piove e in tv c’è il nostro programma preferito. Che fare? Se non ti crea problemi dover aspettare circa un’oretta, una bella idea può essere quella di cucinarsela, la merenda. Più precisamente sotto forma di deliziosifatti in casa:, fragranti, leggeri, e con poche calorie. Qui sotto te ne proponiamo la ricetta. Ci vogliono 20 minuti per prepararli, mezz’ora perché “riposino” in frigo e altri 20 minuti per la cottura. Gli ingredienti Per circa 10 porzioni, gli ingredienti e le quantità sono quelli che seguono: 300 grammi di farina di farro; 150 grammi di acqua minerale naturale; sale quanto basta; tre cucchiai di olio extravergine di oliva; due ...