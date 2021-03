Concerto Primo Maggio 2021, ecco il format (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il format del Concerto del Primo Maggio 2021 sarà modulato all’emergenza coronavirus. ROMA – Il format del Concerto del Primo Maggio 2021 sarà deciso nei prossimi giorni e modulato all’emergenza coronavirus. Dopo l’edizione molto particolare del 2020, gli organizzatori sperano di poter tornare ad una certa normalità, ma si preferisce non escludere nessuna ipotesi. Rintracciato dai microfoni dell’Adnkronos, Massimo Bonelli ha confermato che l’evento si farà e nei prossimi giorni saranno prese delle decisioni definitive in accordo con il Comitato tecnico-scientifico. Il format del Concerto del Primo Maggio 2021 Sono tre le ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildeldelsarà modulato all’emergenza coronavirus. ROMA – Ildeldelsarà deciso nei prossimi giorni e modulato all’emergenza coronavirus. Dopo l’edizione molto particolare del 2020, gli organizzatori sperano di poter tornare ad una certa normalità, ma si preferisce non escludere nessuna ipotesi. Rintracciato dai microfoni dell’Adnkronos, Massimo Bonelli ha confermato che l’evento si farà e nei prossimi giorni saranno prese delle decisioni definitive in accordo con il Comitato tecnico-scientifico. IldeldelSono tre le ...

Concerto Primo Maggio 2021 e covid, ecco come si svolgerà Adnkronos Sestetto d’Archi dell’Oscom, concerto in streaming Milano - Domenica 28 marzo 2021 , alle ore 17.00, volge al termine la trentaseiesima stagione dei Concerti dell'Umanitaria , voltisi quest’anno nella loro totalità in forma digitale. Per l’occasione, ...

