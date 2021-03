Chi l'ha visto, stasera su Rai3 le novità su Benno Neumair e la scomparsa di Khrystyna Novak (Di mercoledì 24 marzo 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata alle novità sulla confessione di Benno Neumair e alla morte di Khrystyna Novak. Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con tutte le ultime novità sulla confessione di Benno Neumair e con il mistero della scomparsa di Khrystyna Novak, la giovane d'origine ucraina scomparsa in provincia di Pisa. Documenti esclusivi, nuove ricostruzioni e tutte le ultime novità su Benno Neumair e l'omicidio di Bolzano in diretta stasera nello studio di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata dedicata allesulla confessione die alla morte di. Chi l'ha? tornasualle 21:20 con tutte le ultimesulla confessione die con il mistero delladi, la giovane d'origine ucrainain provincia di Pisa. Documenti esclusivi, nuove ricostruzioni e tutte le ultimesue l'omicidio di Bolzano in direttanello studio di ...

