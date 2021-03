Centrale nucleare Fukushima: il Giappone chiede all’AIEA una revisione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Novità sulla Centrale nucleare n° 1 di Fukushima: il Giappone sta valutando la possibilità di rilasciare in mare l’acqua utilizzata per raffreddare i reattori, immagazzinata e trattata nell’ex complesso di Fukushima. La decisione non è stata ancora presa in quanto l’industria della pesca locale si dichiara fortemente preoccupata per il possibile effetto nocivo sui prodotti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) Novità sullan° 1 di: ilsta valutando la possibilità di rilasciare in mare l’acqua utilizzata per raffreddare i reattori, immagazzinata e trattata nell’ex complesso di. La decisione non è stata ancora presa in quanto l’industria della pesca locale si dichiara fortemente preoccupata per il possibile effetto nocivo sui prodotti

