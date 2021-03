Caterina Sbaraglia | chi è la giovane attrice di Svegliati amore mio

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 24 marzo 2021), giovanissimache in “mio” interpreta la figlia di Sabrina Ferilli. Ecco quello che sappiamo su di lei. E’ giovanissima e bravissimanei panni della figlia di Nanà, interpretata da Sabrina Ferilli, in “mio“. Con la nuova fiction prodotta per Canale 5 di Ricky Tognazzi, che andrà in onda L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com