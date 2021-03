Calciomercato Lazio, il Siviglia punta Inzaghi e Luis Alberto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Calciomercato Lazio: il Siviglia guarda in casa biancoceleste e avrebbe messo gli occhi su Simone Inzaghi e Luis Alberto La trattativa per il rinnovo d Simone Inzaghi è entrata in una fase di stallo. Ed ecco che sul futuro dell’allenatore iniziano a circolare voci e indiscrezioni su possibili nuove destinazioni nel caso di mancato accordo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul tecnico piacentino sarebbe piombato il Siviglia. Il club andaluso potrebbe inoltre provare a sferrare l’assalto decisivo per Luis Alberto, da tempo nel mirino degli iberici. Insomma, una possibile doppia trattativa sul fronte ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021): ilguarda in casa biancoceleste e avrebbe messo gli occhi su SimoneLa trattativa per il rinnovo d Simoneè entrata in una fase di stallo. Ed ecco che sul futuro dell’allenatore iniziano a circolare voci e indiscrezioni su possibili nuove destinazioni nel caso di mancato accordo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul tecnico piacentino sarebbe piombato il. Il club andaluso potrebbe inoltre provare a sferrare l’assalto decisivo per, da tempo nel mirino degli iberici. Insomma, una possibile doppia trattativa sul fronte ...

