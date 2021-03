Blade Runner 2049 | Sean Young contro Ridley Scott | Il mio cameo è stato l' insulto finale

(Di mercoledì 24 marzo 2021)torna a svelare nuovi retroscena del suo rapporto conflittuale col registache si è vendicato sostituendola, in, con unvirtuale.torna a scagliarsiil registasvelando che ilvirtuale in, di cuiè produttore, èl'di lei. In una recente intervista col Daily Beast,, oggi 61enne, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa puntando il dito ...

Sean Young torna a scagliarsi contro il regista Ridley Scott svelando che il cameo virtuale in2049 , di cui Scott è produttore, è stato l' insulto finale contro di lei. In una recente intervista col Daily Beast, Sean Young , oggi 61enne, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa ...Sean Young , la star di, si è espressa con durezza verso alcuni dei miti di Hollywood con i quali ha collaborato in passato, tra i quali Warren Beatty, Steven Spielberg e Ridley Scott . L'attrice, 61 anni, è ...Sean Young torna a svelare nuovi retroscena del suo rapporto conflittuale col regista Ridley Scott che si è vendicato sostituendola, in Blade Runner 2049, con un cameo virtuale. Sean Young torna a sca ...Sean Young in un'intervista rilasciata con The Daily Beast ha parlato di come la sua carriera è stata deragliata da registi come Ridley Scott, Oliver ...