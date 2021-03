Amici, collaborazione in vista per un cantante con un famoso gruppo: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Aria di novità per un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua esibizione su una cover, durante la prima puntata del serale, ha interessato gli interpreti originari del brano, che sembrano interessati a collaborare con lui in futuro. Ma di chi si tratta? Stiamo parlando di Aka7even. Il cantante, all’anagrafe Luca … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 24 marzo 2021) Aria di novità per un allievo della scuola didi Maria De Filippi. La sua esibizione su una cover, durante la prima puntata del serale, ha interessato gli interpreti originari del brano, che sembrano interessati a collaborare con lui in futuro. Ma di chi si? Stiamo parlando di Aka7even. Il, all’anagrafe Luca … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

martisshe : RT @fastricciardo: amici, mi hanno fatto notare che avevo messo gli orari del Bahrain e non quelli italiani, quindi ho modificato. scusate… - AleColumn99 : RT @fastricciardo: amici, mi hanno fatto notare che avevo messo gli orari del Bahrain e non quelli italiani, quindi ho modificato. scusate… - fastricciardo : amici, mi hanno fatto notare che avevo messo gli orari del Bahrain e non quelli italiani, quindi ho modificato. scu… - comunefi : RT @Alessia_Bettini: Grazie??agli Amici di Firenze @NucleoOperativo che hanno ripulito le targhe dantesche verso San Miniato. Con un patto… - Alessia_Bettini : Grazie??agli Amici di Firenze @NucleoOperativo che hanno ripulito le targhe dantesche verso San Miniato. Con un pat… -