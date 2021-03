Al via le riprese de Il Colore delle Magnolie 2, su Netflix nel 2022? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Colore delle Magnolie 2 arriverà presumibilmente il prossimo anno su Netflix: stanno per iniziare, infatti, le riprese dei nuovi episodi, come ha annunciato la star di Sweet Magnolias (questo il titolo originale della serie) JoAnna Garcia Swisher. L’interprete di Maddie Townsend nel life drama di Netflix è partita alla volta del set de Il Colore delle Magnolie 2, come ha rivelato su Instagram facendo sapere che le riprese della seconda stagione sono ormai imminenti. La protagonista de Il Colore delle Magnolie 2 ha comunicato tutto il suo entusiasmo per la partenza indossando una maglietta con scritto “Midnight Train to Georgia“: “Primo giorno di primavera e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il2 arriverà presumibilmente il prossimo anno su: stanno per iniziare, infatti, ledei nuovi episodi, come ha annunciato la star di Sweet Magnolias (questo il titolo originale della serie) JoAnna Garcia Swisher. L’interprete di Maddie Townsend nel life drama diè partita alla volta del set de Il2, come ha rivelato su Instagram facendo sapere che ledella seconda stagione sono ormai imminenti. La protagonista de Il2 ha comunicato tutto il suo entusiasmo per la partenza indossando una maglietta con scritto “Midnight Train to Georgia“: “Primo giorno di primavera e ...

