Al Mann di Napoli una mostra tra mitologia e storia nel segno di Dante | anteprima online

di Maria Carla Tartarone Realfonzo Il Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è stato fondato dal Re Ferdinando I nel 1777. E' un palazzo storico aperto nel centro su giardino: all'interno subito si percepisce la rilevanza del luogo introdotto da numerose statue in marmo come il famoso Diomede: vi sono più di 750 opere da vedere. Sebbene il Museo sia chiuso il direttore Giulierini ha organizzato uno spettacolo on line, "Divina Archeologia", che si inaugura il 25 marzo – data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia – giornata dedicata a Dante Alighieri. La mostra-spettacolo è stata realizzata in collaborazione con Ravenna dove appunto Dante morì in esilio, ospite di Guido Novello da Polenta, 700 anni fa.

