1 minuto in Borsa 24 marzo 2021 (Di mercoledì 24 marzo 2021) (TeleBorsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+1,50%). Le più forti vendite si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -6,39%. Sul mercato di Chicago, pioggia di acquisti sul petrolio, che mostra un guadagno del 2,44%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa di M3 dell’Unione Europea, in previsione domani. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Tele) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+1,50%). Le più forti vendite si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -6,39%. Sul mercato di Chicago, pioggia di acquisti sul petrolio, che mostra un guadagno del 2,44%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa di M3 dell’Unione Europea, in previsione domani. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 ...

