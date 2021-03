Zedda vicepresidente Sardegna | “Vaccini non ci arrivano Draghi? Chiediamo più confronto”

Leggi su dire

(Di martedì 23 marzo 2021) CAGLIARI – “Quella delle vaccinazioni in Sardegna è una nota dolente. Ad oggi la nostra isola viene vista tra i fanalini di coda per quanto riguarda le somministrazioni, e questo non dovrebbe avvenire: anche noi dobbiamo avere le dosi necessarie per intervenire efficacemente contro il contagio“. Sono le parole di Alessandra Zedda, vicepresidente della Regione Sardegna, interpellata dall’agenzia Dire. “Io condivido il modello adottato dalla Grecia, per quanto riguarda la valorizzazione delle isole turistiche- sottolinea- e lo Stato avrebbe dovuto investire con convinzione nel turismo, per esempio attraverso la vaccinazione a tappeto della Sardegna, della Sicilia e delle principali zone turistiche”.