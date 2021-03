Verona | il Comune spende due milioni per interventi nelle scuole

Advertising

poilofaccio : @forsedomaniomai COSA ASPETTA IL COMUNE DI VERONA AD ASSUMERTIIIII - Anubi_Inpw : RT @civicaverona: Settimana di ricorrenze importanti: iniziamo con una bella novità ?? Sul nostro catalogo online è ora possibile consultare… - TerraDiPalma : RT @civicaverona: Settimana di ricorrenze importanti: iniziamo con una bella novità ?? Sul nostro catalogo online è ora possibile consultare… - milanomagazine : Verona, 'Decreto Sostegno': le misure che riguardano il Comune - - DivinaCommediaQ : RT @civicaverona: Settimana di ricorrenze importanti: iniziamo con una bella novità ?? Sul nostro catalogo online è ora possibile consultare… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Comune

VeronaSera

Nuovo rinvio per il processo riguardante la strage del bus ungherese, avvenuta il 20 gennaio del 2017, sull'autostrada A4 Milano -, all'altezza deldi San Martino Buon Albergo . Nello ..., ilinveste due milioni per lavori nelle scuole. Ildimette mano al portafogli per interventi straordinari nelle scuole. In programma lavori per oltre 2 milioni di euro, per rinnovare e mettere in sicurezza nel corso del 2021 numerose ...Opere straordinarie per oltre 2 milioni di euro, per rinnovare e mettere in sicurezza nel corso del 2021 numerose scuole veronesi.A 700 anni dalla morte di Dante e in occasione del Dantedì del 25 marzo, le testate scaligere del Gruppo Athesis, il giornale L'Arena e l'emittente Telearena, ricordano il Sommo Poeta con una serie di ...