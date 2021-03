Vaccino Covid, un milione di nuove dosi: ora si deve correre (Di martedì 23 marzo 2021) Un milione di nuove dosi Pfizer, distribuite alle regioni. Così il governo Draghi tenta di correre ai ripari e accelerare senza indugio la corsa alle vaccinazioni in Italia. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Si fanno, a oggi, una media di 200mila somministrazioni al giorno. Poche. Troppo poche se guardiamo all’obiettivo di 500mila somministrazioni … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021) UndiPfizer, distribuite alle regioni. Così il governo Draghi tenta diai ripari e accelerare senza indugio la corsa alle vaccinazioni in Italia. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Si fanno, a oggi, una media di 200mila somministrazioni al giorno. Poche. Troppo poche se guardiamo all’obiettivo di 500mila somministrazioni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - RegioneLazio : “È da oggi possibile effettuare la propria prenotazione per il vaccino anti Covid utilizzando anche la App Salutela… - M5S_Camera : Le case farmaceutiche produttrici del vaccino anti Covid-19 devono rispettare gli accordi presi con l'Unione europe… - alessandrino_l : @dolci_federica @SkyTG24 Come mai siete così molesti coi vaccini. Astrazeneca e Pfizer dicono chiaramente che noi s… - beattrix369 : RT @MMaXXprIIme: Fosse morto il figlio di un politico, di un milionario, di un vip a causa del vaccino ora si parlerebbe di pericolo per la… -