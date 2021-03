Stella McCartney: torneremo a ballare! (Di martedì 23 marzo 2021) Torneremo a ballare. Per Stella McCartney è una certezza. «Mi manca poter andare in un club, e ascoltare la musica molto alta, e ballare, e sudare, mi manca quella sensazione», racconta la designer britannica durante la conferenza stampa che – in diretta Zoom – si teneva mentre lo show della collezione Autunno/Inverno 2021-22 veniva condiviso sul sito e sul profilo Instagram del brand. https://www.youtube.com/watch?v=VNeG3IYGoaE Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Torneremo a ballare. Per Stella McCartney è una certezza. «Mi manca poter andare in un club, e ascoltare la musica molto alta, e ballare, e sudare, mi manca quella sensazione», racconta la designer britannica durante la conferenza stampa che – in diretta Zoom – si teneva mentre lo show della collezione Autunno/Inverno 2021-22 veniva condiviso sul sito e sul profilo Instagram del brand. https://www.youtube.com/watch?v=VNeG3IYGoaE

