Sparatoria in un supermarket in Colorado: 10 morti, uno è un poliziotto. E ora l’America aspetta che Biden intervenga (Di martedì 23 marzo 2021) Due stragi in meno di una settimana. Otto morti ad Atlanta, martedì 16 marzo; 10 a Boulder, in Colorado, lunedì 22. Servono vincoli più stringenti alla vendita di armi Leggi su corriere (Di martedì 23 marzo 2021) Due stragi in meno di una settimana. Ottoad Atlanta, martedì 16 marzo; 10 a Boulder, in, lunedì 22. Servono vincoli più stringenti alla vendita di armi

