Six Days in Fallujah si mostra nel primo gameplay trailer e svela la tecnologia 'Procedural Architecture' (Di martedì 23 marzo 2021) Victura e Highwire Games hanno annunciato oggi che l'imminente sparatutto militare tattico in prima persona Six Days in Fallujah presenterà una tecnologia rivoluzionaria sviluppata da Highwire Games chiamata "Procedural Architecture", che rimodella l'intero campo di battaglia ogni volta che si gioca, assemblando Proceduralmente edifici e blocchi urbani. Oltre a questo, IGN ha condiviso il primo gameplay trailer in compagnia di un veterano dei marines e degli sviluppatori. Six Days in Fallujah ricrea le storie vere della seconda battaglia di Fallujah del 2004, con l'aiuto di oltre 100 marines, soldati e civili iracheni che erano presenti durante la battaglia. L'uscita su PC e console è ...

