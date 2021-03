"Sintomi preoccupanti". Uomini e Donne, il caso-Covid che sconvolge il programma: sono ore di angoscia (Di martedì 23 marzo 2021) Nello studio di Uomini e Donne sono passate così tante persone nel corso degli anni che è impossibile che qualcuna di loro non abbia avuto a che fare con il coronavirus in questi tempi cupi. Uno degli ultimi casi riguarda Salvatore Di Carlo, il marito di Teresa Cilia, che è stata tronista di Maria De Filippi particolarmente apprezzata e amata dai telespettatori di Canale 5. La donna ha svelato su Instagram di essere molto preoccupata per lo stato di salute del suo compagno. “Ha Sintomi preoccupanti, purtroppo ha una brutta tosse”, ha dichiarato la Cilia su Di Carlo, che quindi non ha avuto la fortuna di essere asintomatico nonostante la giovane età. Si spera però che la lotta col Covid possa essere una passeggiata in confronto all'operazione che ha dovuto subire l'ex tronista ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Nello studio dipassate così tante persone nel corso degli anni che è impossibile che qualcuna di loro non abbia avuto a che fare con il coronavirus in questi tempi cupi. Uno degli ultimi casi riguarda Salvatore Di Carlo, il marito di Teresa Cilia, che è stata tronista di Maria De Filippi particolarmente apprezzata e amata dai telespettatori di Canale 5. La donna ha svelato su Instagram di essere molto preoccupata per lo stato di salute del suo compagno. “Ha, purtroppo ha una brutta tosse”, ha dichiarato la Cilia su Di Carlo, che quindi non ha avuto la fortuna di essere asintomatico nonostante la giovane età. Si spera però che la lotta colpossa essere una passeggiata in confronto all'operazione che ha dovuto subire l'ex tronista ...

