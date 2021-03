Scaricare Ccleaner | il più usato per tenere pulito Windows

Leggi su navigaweb

(Di martedì 23 marzo 2021) Quando si chiede ad una persona un po' esperta di computer quale programma utilizzare per rimuovere i file temporanei sul proprio PCe ripulirlo da problemi e da file obsoleti, è probabile che tra i programmi consigliati ci sarà. Questo è uno di quei programmi fondamentali per fare la manutenzione del computer perché lo tiene libero da spazzatura e perché ripara quei piccoli problemi di sporcizia sul registro di sistema e nel filesystem che possono rallentare le prestazioni complessive di sistema. Cancellare i file temporanei inoltre ha anche due importanti scopi: in primo luogo consente di liberare spazio su disco che è sempre una buona cosa, soprattutto se si utilizza una unità SSD veloce ma non troppo capiente, e poi per ragioni di privacy si possono voler cancellare i file temporanei capaci di rivelare informazioni su come si usa ...