"Scanzi che salta la fila è vergognoso. Diceva pure “il corona virus è un raffreddore”" (Di martedì 23 marzo 2021) “C’è un giornalista pagato dalla Rai, dal Fatto Quotidiano e da La7 per insultarci costantemente in TV. Si chiama Andrea Scanzi. La sua volgare mediocrità non merita commento. Ma ciò che io trovo vergognoso è che Andrea Scanzi, già sostenitore della tesi “il corona virus è solo un raffreddore”, si sia vaccinato in Toscana, non solo saltando la fila ma mettendo insieme una squallida lista di bugie”. Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presiedei deputati di Italia Viva, che prosegue “Ha detto che doveva fare il caregiver dei suoi genitori e vorrei capire quando, visto che è sempre in giro. Peraltro i suoi genitori fortunatamente stanno bene. Ha detto che si è iscritto a una lista “di riserva” e si è scoperto che la lista semplicemente non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) “C’è un giornalista pagato dalla Rai, dal Fatto Quotidiano e da La7 per insultarci costantemente in TV. Si chiama Andrea. La sua volgare mediocrità non merita commento. Ma ciò che io trovoè che Andrea, già sostenitore della tesi “ilè solo un”, si sia vaccinato in Toscana, non solondo lama mettendo insieme una squallida lista di bugie”. Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presiedei deputati di Italia Viva, che prosegue “Ha detto che doveva fare il caregiver dei suoi genitori e vorrei capire quando, visto che è sempre in giro. Peraltro i suoi genitori fortunatamente stanno bene. Ha detto che si è iscritto a una lista “di riserva” e si è scoperto che la lista semplicemente non ...

Advertising

piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - ricpuglisi : Che ne dite di una casta che vuol rimpiazzare una casta nel nome della lotta alla casta? #Scanzi - NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - patrizissima : RT @frau101_f: Che casino che hanno fatto i renziners con #Scanzi, manco se fosse andato a Dubai durante un lockdown - Alessan32300041 : @rep_firenze Ma davvero? E chi se ne frega ... Bisogna vaccinare tutti quanti o fila o non fila ... Raffreddore ch… -