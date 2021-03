Santa Maria a Vico | la macchina amministrativa spiegata ai giovani | corsi online

(Di martedì 23 marzo 2021) Comune e Scuola insieme per formare i “Cittadini del Futuro”. Avia ad un ciclo di incontri virtuali che vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e i rappresentanti dell’Ente Locale. L’iniziativa si svolgerà dal 25 al 30 Marzo e sarà articolata in interventi che si svolgeranno in orario curriculare. “L’obiettivo che ci ha spinti a proporre questo progetto – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione, il professor Clemente Affinita – è quello di illustrare aiallievi i compiti e le spettanze del proprio Comune. Essere a conoscenza della, significa far maturare neiil senso cied il rispetto delle regole. Si intende, così, orientare un itinerario che ...

... non solo sono state ricreate le location più famose, come il refettorio didella Grazie, dove si può ammirare l 'Ultima Cena , ma anche le strade, le piazze, i tuguri e i saloni dei ...'La situazione al Monastero resta impegnativa - si legge in un post pubblicato sulla pagina della parrocchia diAssunta - delle undici sorelle presenti, quattro sono state ricoverate ...Sant’Alfonso Maria de’ Liguori toccò con la sua santità anche le ... dove nella frazione di “Schiavi” diede vita alla prima casa della Congregazione del Santissimo Redentore (1734). Questa foto lo ...Il Papa nel messaggio in occasione del 150.mo anniversario della proclamazione di Sant’Alfonso Dottore della Chiesa: sant’Alfonso, un maestro di misericordia per l’evangelizzazione dei lontani ...