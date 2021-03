Resti umani rinvenuti a Bologna con il documento di Biagio Carabellò (Di martedì 23 marzo 2021) Questa mattina a Bologna sono stati ritrovati i Resti di un corpo umano e il documento di Biagio Carabellò: riaperto il caso del 2015 Questa mattina, 23 marzo 2021, Bologna si è svegliata all’interno di un film giallo: infatti, in un canale nel Parco Nord della città sono state trovate le ossa di una persona. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Questa mattina asono stati ritrovati idi un corpo umano e ildi: riaperto il caso del 2015 Questa mattina, 23 marzo 2021,si è svegliata all’interno di un film giallo: infatti, in un canale nel Parco Nord della città sono state trovate le ossa di una persona. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

