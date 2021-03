Reddito di emergenza nel decreto Sostegni: domanda e importo (Di martedì 23 marzo 2021) Reddito di emergenza nel decreto Sostegni: domanda e importo Nel quadro della lotta alla povertà, il recente provvedimento denominato ‘decreto Sostegni’, approvato in via definitiva la scorsa settimana, oltre a stabilire nuovi stanziamenti per il Reddito di cittadinanza, dispone altresì la proroga del Reddito di emergenza, per ulteriori tre mensilità. Ma non sono mancate alcune novità correlate al citato sussidio, che ora vedremo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sui contributi a fondo perduto nel decreto Sostegni, meccanismo e importo, clicca qui. Reddito di emergenza: che ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 marzo 2021)dinelNel quadro della lotta alla povertà, il recente provvedimento denominato ‘’, approvato in via definitiva la scorsa settimana, oltre a stabilire nuovi stanziamenti per ildi cittadinanza, dispone altresì la proroga deldi, per ulteriori tre mensilità. Ma non sono mancate alcune novità correlate al citato sussidio, che ora vedremo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sui contributi a fondo perduto nel, meccanismo e, clicca qui.di: che ...

