Pfizer e Moderna altruisti | AstraZeneca egoista Conosciamoli bene per sfruttarli al meglio

a cura di Scienziate per la Società (SpS) Dopo alcuni giorni di sconcerto per il temporaneo blocco di AstraZeneca da parte di molti paesi Europei dovuto al sospetto di effetti collaterali gravi, EMA ha esaminato i dati disponibili e sciolto le possibili riserve. Non possiamo che considerarla una buona notizia: il SARS-Cov-2 infatti continua a circolare, complici le nuove e più contagiose varianti, obbligandoci ad utilizzare tutte le armi immediatamente disponibili per salvare il maggior numero di vite nel minor tempo possibile. Per poter sfruttare al meglio i vaccini anti-Covid-19 attualmente disponibili in Italia (Pfizer, Moderna e AstraZeneca) è importante però sottolinearne alcune importanti differenze. Studi recenti dimostrano che tutti e tre i vaccini sono molto efficaci nel prevenire malattia ...

