Pd | Marcucci | ‘qualcuno ha continuato a chiamarci corpo estraneo’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "In questi giorni difficili per me, la cosa che mi ha dato più fastidio, è che in molti non hanno riconosciuto il lavoro e la fatica che abbiamo fatto in questo gruppo parlamentare in questi tre anni così difficili e tormentati". Così Andrea Marcucci all'assemblea dei senatori Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

