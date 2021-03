Ogni condominio sarà dotato della sua "casetta dell'acqua" (Di martedì 23 marzo 2021) di Martino Agostoni Un tempo era il pozzo nel cortile e si prendeva l'acqua col secchio, ora sarà un erogatore elettronico per riempire le bottiglie con la scelta tra acqua refrigerata o temperatura ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 marzo 2021) di Martino Agostoni Un tempo era il pozzo nel cortile e si prendeva l'col secchio, oraun erogatore elettronico per riempire le bottiglie con la scelta trarefrigerata o temperatura ...

Ogni condominio sarà dotato della sua “casetta dell’acqua” Il Giorno Collegio dei geometri: via alle consulenze gratuite al condominio, al catasto, all’edilizia, al fisco e al risparmio energetico. Per adeguarsi alle normative nazionali di contrasto al Covid-19, il Collegio ha... Due mesi di consulenze gratuite a marzo ...

