Napoli | scoperte armi e abitazioni abusive | arrestato un uomo Denunciata 39enne

(Di martedì 23 marzo 2021)a Pianura, quartiere occidentale di. E’ quanto hanno scoperto stamattina, 23 marzo, gli agenti di Polizia, che hanno tratto in arresto Antonio Alfieri, 50enne napoletano con precedenti di polizia. I poliziotti hanno rinvenuto, in una cantinola in uso ad un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Pianura, scoperte armi e abitazioni abusive. Un arresto - - scalasalva : RT @MegaleHellas: Pomigliano, le tombe dell'Impero Romano scoperte sono del II secolo DC - Torrechannelit : Napoli – Scoperte armi e abitazioni abusive, un arresto - anteprima24 : ** #Pianura: scoperte #Armi e abitazioni abusive, un arresto ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, blitz a Pianura scoperte armi e abitazioni abusive - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scoperte

armi e abitazioni abusive a Pianura. Agenti del Commissariato Pianura e della Polizia Locale Unità Antiabusivismo edilizio, con il supporto delle Unità Cinofile dell'Ufficio ...... di Pisa e di Torino, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) die dell'... Ledella scienza sul terremoto che causò il disastro di Fukushima Online la mappa ...Napoli 24 marzo. In primavera sboccia l’innovazione con il consueto appuntamento mensile di NAStartUp Play, la versione streaming della palestra delle startup guidata da Antonio ...I poliziotti hanno rinvenuto, in una cantinola in uso ad un uomo e trasformata in abitazione, una pistola Beretta semiautomatica cal. 9x21 mm ...