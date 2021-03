Morra e i vaccini ai parenti | la rabbia del medico aggredito | «Dovrebbe combattere la mafia…»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 marzo 2021) I“preferenziali” tengono banco in Italia, non solo quelli di Andrea Scanzi ma anche quello – che sarebbe stato chiesto per i suoceri – dal presidente dell’Antimafia, il grillino dissidente Nicola. Il presidente dell’Ordine dei medici di Cosenza, Eugenio Corcioni, ha intenzione di andare fino in fondo sull’irruzione di Nicolanella Asl per chiedere la vaccinazioni deidella moglie: ha avviato un’indagine conoscitiva su quanto accaduto, chiedendo al dottor Marino una relazione su quello che è successo, firmata da tutti i medici che erano presenti, dunque attori della vicenda. “Quando mi arriverà la relazione, faremo le nostre valutazioni”, dice all’AdnKronos commentando il blitz di Nicola, senatore del M5S nel centro vaccinale dell’Asp di Cosenza.Un’indagine alla quale ...