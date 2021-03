Moggi sul Napoli: “Senza incidenti di percorso poteva lottare per lo Scudetto” (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La squadra di Gattuso è una delle più in forma dell’ultimo periodo. In una sola settimana ha ottenuto due vittorie esterne contro dirette avversarie per la Champions come Milan e Roma. Due prestazioni convincenti che hanno convinto gli addetti ai lavori a cambiare idea su Gattuso. Le critiche infatti sono piovute quando la squadra non otteneva grandi risultati e non esprimeva un gran gioco, ma non ha mai potuto contare su molti titolari. Secondo Luciano Moggi infatti se il Napoli avesse avuto meno incidenti di percorso avrebbe potuto lottare per il titolo. Gattuso, secondo Moggi, sta facendo un grande lavoro ed è stato penalizzato da covid e infortuni vari. Queste le parole di Luciano Moggi riportate da Libero: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La squadra di Gattuso è una delle più in forma dell’ultimo periodo. In una sola settimana ha ottenuto due vittorie esterne contro dirette avversarie per la Champions come Milan e Roma. Due prestazioni convincenti che hanno convinto gli addetti ai lavori a cambiare idea su Gattuso. Le critiche infatti sono piovute quando la squadra non otteneva grandi risultati e non esprimeva un gran gioco, ma non ha mai potuto contare su molti titolari. Secondo Lucianoinfatti se ilavesse avuto menodiavrebbe potutoper il titolo. Gattuso, secondo, sta facendo un grande lavoro ed è stato penalizzato da covid e infortuni vari. Queste le parole di Lucianoriportate da Libero: ...

