L’Isola dei Famosi, Akash un anno fa sul reality: “Non mi butto a fare trash” (Di martedì 23 marzo 2021) Nonostante la sua breve esperienza alL’Isola dei Famosi, Akash Kumar ha lasciato il segno. Il modello ha mostrato fin da subito il suo caratterino, stupendo i presenti in studio con la sua decisione di abbandonare il programma. In queste ultime ore è stata ripescata una vecchia intervista che l’ex naufrago aveva fatto solo un anno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Nonostante la sua breve esperienza aldeiKumar ha lasciato il segno. Il modello ha mostrato fin da subito il suo caratterino, stupendo i presenti in studio con la sua decisione di abbandonare il programma. In queste ultime ore è stata ripescata una vecchia intervista che l’ex naufrago aveva fatto solo unL'articolo

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - LuciaAl73831547 : RT @SerendipityNY_: Ho visto solo adesso il tweet polemico di D@vide M@ggio sull’Isola e l’uscita di Akash come fosse colpa dei fan di Tomm… - Chiara556 : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi g… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Natale Giunta, la storia dello chef siciliano che ha sfidato la mafia Corriere della Sera