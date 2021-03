L'inverno sta per finire: da mercoledì temperature fino a 20 gradi (Di martedì 23 marzo 2021) Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni i venti freddi che stanno ancora soffiando al Centro - Sud, responsabili delle ultime fasi instabili e di temperature sotto media, ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni i venti freddi che stanno ancora soffiando al Centro - Sud, responsabili delle ultime fasi instabili e disotto media, ...

L'inverno sta per finire: da mercoledì temperature fino a 20 gradi Dopo un lieve peggioramento nelle scorse settimane, sta per tornare la primavera e questa fase di stampo decisamente invernale sta per finire. Da domani l'anticiclone riuscirà a proteggere tutto il nostro Paese garantendo non solo un tempo asciutto, ma anche temperature in deciso aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it ...

L'inverno sta per finire: da mercoledì temperature fino a 20 gradi Al Nord e su gran parte del Centro il clima si è già addolcito, ma si scalderà ulteriormente. La primavera arriverà su tutta la penisola ...

