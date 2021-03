La scuola italiana è una catastrofe | ci voleva la pandemia a alzare i veli?

(Di martedì 23 marzo 2021) Laè vulnerabile. Non cilaadsulle condizioni pietose in cui versa il sistema scolastico italiano. Da anni, da decenni anzi, c’è confusione e pressapochismo, da parte dei ministri che si sono avvicendati sulla poltrona di massimo livello politico dell’istruzione e tra gli addetti ai lavori. Per

Advertising

andreabettini : L'#equinozio di #primavera visto dal satellite Meteosat alle 7 di questa mattina ora italiana. Immagine da libri di… - AnnaB1947 : RT @herisson13: Virzì È una commedia all’italiana: io ci vedo la rivincita e la vendetta del mediocre. Tutti quelli che andavano male a sc… - ALeEligio : Bellissime idee che sento ripetere da almeno 30 anni. La scuola italiana è il luogo della cristallizzazione per ecc… - apavo75 : RT @herisson13: Virzì È una commedia all’italiana: io ci vedo la rivincita e la vendetta del mediocre. Tutti quelli che andavano male a sc… - grazianotortell : RT @herisson13: Virzì È una commedia all’italiana: io ci vedo la rivincita e la vendetta del mediocre. Tutti quelli che andavano male a sc… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola italiana

Fortune Italia

...crisi" sono diffuse in tanti formati " non solo sui canali social ma anche con la lingua... D'Avenia "cosa vuoi fare di grande"/ "- desiderio, solo l'educazione fa fiorire" Come è nato ......politica? I problemi sono innumerevoli: dalla pandemia al cambiamento climatico, dalla disoccupazione alla denatalità, dalle infrastrutture alla parità di genere, la salute, la? e ...«Insegno ai ragazzi, ai quali il teatro manca moltissimo. Così come soffrono la mancanza di aggregazione a scuola. L’ottimismo è d’obbligo, e poi la vaccinazione è una speranza forte». Come ha vissuto ...L’Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri è stato ufficialmente dichiarato dall’Indire (agenzia italiana per i programmi europei) scuola accreditata per i progetti Erasmus+. Il riconoscimento è ...