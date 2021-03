La mamma di Pierpaolo Pretelli posta una foto di Ariadna pioggia di critiche (Di martedì 23 marzo 2021) pioggia di critiche per la mamma di Pierpaolo Pretelli, infatti signora Margherita su Instagram ha postato una foto di Ariadna Romero l’ex compagna di Pierpaolo, che oggi è felicemente fidanzato con Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip aveva chiesto espressamente alla sua famiglia di lasciarlo vivere serenamente la sua storia d’amore Leggi su people24.myblog (Di martedì 23 marzo 2021)diper ladi, infatti signora Margherita su Instagram hato unadiRomero l’ex compagna di, che oggi è felicemente fidanzato con Giulia Salemi.nella casa del Grande Fratello Vip aveva chiesto espressamente alla sua famiglia di lasciarlo vivere serenamente la sua storia d’amore

marshmellow348 : Se la mamma di Pierpaolo non commenta nulla a proposito di Gloria saranno fatti suoi, avrà le sue buone ragioni. Ma… - riverflow_11 : Meno male che la mamma non segue Pierpaolo perché altrimenti iniziava male questa giornata - Antonel96545937 : La mamma di Pierpaolo che pubblica una foto di Ariadna (con il bimbo). ?? Non ha ancora accettato la nuora power. #tzvip - blogtivvu : La mamma di Pierpaolo Pretelli pubblica una foto di Ariadna Romero e scoppia il caos: ecco che succede… - pensacheculo_ : Vengo in pace #prelemi ma posso dire che non ho visto il post della mamma di Pierpaolo come attacco a Giulia? -