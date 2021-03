La lezione di Prandelli: «C’è un’ombra in me, io scendo qui» (Di martedì 23 marzo 2021) In fondo le parole di Cesare Prandelli sono le parole di tutti. Non è solo sport, è vita. Il disagio, l’ombra che ci cammina a fianco, l’ansia che diventa angoscia. La voglia di scendere dalla giostra. Fermarsi, dire basta. Ritrovare se stessi. Provarci, almeno. Da qualche parte, lontani da tutto, vicini all’idea che abbiamo della vita. Prandelli in queste ore si è dimesso dalla Fiorentina. Scelta improvvisa, ma maturata dopo un paio di settimane faticose, in cui il tecnico ha accumulato tensioni e fatiche, stress soprattutto. Lo stress che ci divora, ci consuma, ci sbatte spalle al muro. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) In fondo le parole di Cesare Prandelli sono le parole di tutti. Non è solo sport, è vita. Il disagio, l’ombra che ci cammina a fianco, l’ansia che diventa angoscia. La voglia di scendere dalla giostra. Fermarsi, dire basta. Ritrovare se stessi. Provarci, almeno. Da qualche parte, lontani da tutto, vicini all’idea che abbiamo della vita. Prandelli in queste ore si è dimesso dalla Fiorentina. Scelta improvvisa, ma maturata dopo un paio di settimane faticose, in cui il tecnico ha accumulato tensioni e fatiche, stress soprattutto. Lo stress che ci divora, ci consuma, ci sbatte spalle al muro.

angela_fieni : RT @officialmaz: Troppo facile apparire quando il vento soffia alle tue spalle. È quando fatichi e ti credi debole che è difficile. Oggi ab… - DanielePezzoli1 : RT @GBorzillo: Non sono un ammiratore di #Prandelli. Ma se vale il detto che un uomo si conosce nelle sconfitte beh, oggi ha dato lezione a… - diegocecati : RT @GBorzillo: Non sono un ammiratore di #Prandelli. Ma se vale il detto che un uomo si conosce nelle sconfitte beh, oggi ha dato lezione a… - ale_nocito : RT @officialmaz: Troppo facile apparire quando il vento soffia alle tue spalle. È quando fatichi e ti credi debole che è difficile. Oggi ab… - franci_2017 : RT @GBorzillo: Non sono un ammiratore di #Prandelli. Ma se vale il detto che un uomo si conosce nelle sconfitte beh, oggi ha dato lezione a… -