J K Rowling | Rupert Grint torna a parlare delle accuse di transfobia | Lei è un genio ma

(Di martedì 23 marzo 2021)to adiche hanno travolto J.K., spiegando perché ha condannato la scrittrice dei romanzi di Harry Potter., interprete di Ron Weasley nei film di Harry Potter, ha spiegato perché ha condannato J.K.per i suoi commenti che l'hanno portata ad essere accusata di. L'estate scorsa, J.K.è stata attaccata pesantemente dopo aver pubblicato una serie di tweet considerati transfobici, nei quali emergeva il suo disagio con la frase "persone che hanno le mestruazioni" usata in precedenza dall'autore di un articolo per definire coloro che laavrebbe definito ...

Advertising

Gpzap2 : Rupert Grint, ecco perché ha condannato la transfobia di J.K. Rowling: “Dovevo farlo, sentivo fosse importante”… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Rupert Grint: 'J.K. Rowling? La rispetto, ma non condivido le sue opinioni sulle persone trans' - gayit : Rupert Grint, ecco perché ha condannato la transfobia di J.K. Rowling: 'Dovevo farlo, sentivo fosse importante'… - DrApocalypse : #RupertGrint, ecco perché ha condannato la transfobia di J.K. Rowling: 'Dovevo farlo, sentivo fosse importante' - HarryPotterEX1 : RT @Diregiovani: #RupertGrint, amatissimo per il ruolo di #RonWeasley nella saga di #HarryPotter, ha commentato così la posizione della scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rowling Rupert

Movieplayer.it

Grint scende in campo a difesa delle persone transgender, dopo le controverse dichiarazioni di J. K.sulla delicata ...Ma sì, penso che non potrebbe mai accadere", ha dichiaratoGrint a Esquire . Pare nutrire parecchio scetticismo relativo a un'ennesima pellicola tratta dalle pagine di J. K., dopo le ...Rupert Grint è tornato a parlare delle accuse di transfobia che hanno travolto J.K. Rowling, spiegando perché ha condannato la scrittrice dei romanzi di Harry Potter. Rupert Grint, interprete di Ron W ...Harry Potter, l'attore Rupert Grint ha parlato di un eventuale ritorno sul set, ponendo una condizione assoluta in caso di ritorno.