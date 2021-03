Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar pubblica una chat privata con Tommaso Zorzi, poi cancella il post (Di mercoledì 24 marzo 2021) Appena uscito dall'Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar ha pubblicato lo screenshot di una chat privata con Tommaso Zorzi, per poi rimuoverla quasi immediatamente. Akash Kumar uscito dall'Isola dei Famosi 2021 ha attaccato Tommaso Zorzi accusandolo di averlo voluto distruggere e pubblicando una chat in cui l'opinionista lo invitava a casa sua. A fare le spese dell'ira del modello è stata però anche Elettra Lamborghini, presa di mira sulla carriera da cantante. Cosa è successo? Akash Kumar è stato eliminato dall'Isola dei ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Appena uscito dall'deihato lo screenshot di unacon, per poi rimuoverla quasi immediatamente.uscito dall'deiha attaccatoaccusandolo di averlo voluto distruggere endo unain cui l'opinionista lo invitava a casa sua. A fare le spese dell'ira del modello è stata però anche Elettra Lamborghini, presa di mira sulla carriera da cantante. Cosa è successo?è stato eliminato dall'dei ...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - angeliquepoison : #isola Chi è #MiriamGalanti, la fidanzata di #GillesRocca dell'Isola dei Famosi - blue_2469 : RT @tutticomemily: Prossimo articolo della stampa: Tommaso Zorzi compare su Instagram con una maglia insolita. “Perdoname madre por mi vid… -