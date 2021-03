Isola 2021 | Ilary Blasi furiosa con Akash | «Un altro avrebbe fatto meglio di te Prendi il sacchetto e torna in Italia»

(Di martedì 23 marzo 2021) .è l’eliminato ufficiale della terza puntata, il modello aveva la possibilità di restare su Parasite Island ma sceglie di andare via. Pensava di essere un leader si è dimostrato invece tutt’Kumar è l’eliminato della terza puntata dell’dei Famosi. Aver perso al televoto contro Angela Melillo è stato un duro colpo per l’orgoglio diche aveva la possibilità di restare sulla seconda, Parasite Island, insieme a Fariba e Ubaldo.non ha nessuna intenzione di restare su Parasite Island è ufficializza in diretta la sua scelta: «Ho già dato, torno a casa». Anche Tommaso Zorzi, con cui ha litigato nella scorsa puntata, prova a convincerlo e ce la sta mettendo davvero tutta «Non siamo partiti con il piede giusto io ...

- trash_italiano : Il tweet più bello del 2021. #Isola - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l'attesissimo scherzo di… - trash_italiano : Io che vivo nel 2021: #Isola - ElisaDiGiacomo : Isola, Blasi perde le staffe con Kumar: 'Mi spiace aver dato spazio a te' - lilacwinae : "un po' di riflessione in questo mondo superficiale fa anche bene" - Drusilla Gucci, Isola dei famosi, 2021

Ascolti Tv 22 marzo. Prima serata: su Rai1 la terza puntata della fiction Makari ha totalizzato una media di 6.389. Su Canale 5 - dalle 21.48 all'1.07 - il terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Reduce dal successo di Ballando con le Stelle, il regista e attore 38enne Gilles Rocca sta ora facendo la propria esperienza all'Isola dei Famosi. La sua presenza nel reality condotto da Ilary Blasi non passa però certo inosservata, sopratutto per la sua prestanza fisica. Tra i suoi tanti estimatori c'è anche un'ex volto... In forza del terzo lockdown nazionale anti Covid, diventa legge il divieto già imposto in questi mesi ai britannici di viaggiare all'estero se non per ragioni essenziali... Il televoto è fatale ad Akash Kumar che perde il confronto con Angela Melillo ed è costretto a lasciare la Palapa, ma il rifiuto di fermarsi a Parasite Island scatena Ilary Blasi: durissimo il commento...