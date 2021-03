Instagram sta per dire addio alle Stories inviate in privato che si autodistruggono (già, proprio quelle) (Di martedì 23 marzo 2021) Le Instagram Stories hanno letteralmente rivoluzionato Instagram, uno dei social network più popolari del mondo. Questa funzione è stata introdotta dalla piattaforma dopo l’enorme successo ottenuto da Snapchat, che permetteva appunto di pubblicare foto e video solo per 24 ore. La cosa interessante di Instagram è che anche nei messaggi privati, quindi quelli scambiati tra due utenti, si possono inviare Instagram Stories, che possono essere riprodotte all’infinito o, per chi non vuole lasciare traccia, solo una volta. Bene, questa funzione presto potrebbe sparire, almeno in Europa, e alcuni utenti avrebbero già riscontrato il problema. Cosa è successo quindi? Per via della nuova legge europea sulla privacy, Instagram non potrebbe più permettere l’invio, in ... Leggi su trendit (Di martedì 23 marzo 2021) Lehanno letteralmente rivoluzionato, uno dei social network più popolari del mondo. Questa funzione è stata introdotta dalla piattaforma dopo l’enorme successo ottenuto da Snapchat, che permetteva appunto di pubblicare foto e video solo per 24 ore. La cosa interessante diè che anche nei messaggi privati, quindi quelli scambiati tra due utenti, si possono inviare, che possono essere riprodotte all’infinito o, per chi non vuole lasciare traccia, solo una volta. Bene, questa funzione presto potrebbe sparire, almeno in Europa, e alcuni utenti avrebbero già riscontrato il problema. Cosa è successo quindi? Per via della nuova legge europea sulla privacy,non potrebbe più permettere l’invio, in ...

Advertising

fanpage : 'In 35 anni di carriera non mi era mai capitato” L'avvocato di Fabrizio Corona non ci sta e denuncia l'episodio su… - LukeFenek : RT @salamalekumismo: Semplice calcolo. Il milan ha 9.6 milioni di follower solo su instagram Il Riscatto di tomori è fissato a 28 milioni.… - AleRienzi : Instagram sta per dire addio alle Stories in privato che si autodistruggono (già, proprio quelle) - Ary1797 : RT @trash_italiano: Instagram sta per dire addio alle Stories inviate in privato che si autodistruggono (già, proprio quelle) - trash_italiano : Instagram sta per dire addio alle Stories inviate in privato che si autodistruggono (già, proprio quelle) -