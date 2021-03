Il Centro alla ricerca del proprio centro La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di martedì 23 marzo 2021) C’è posto per unpolitico in Italia, oggi? Con quali prospettive? E quale? Già solo porsi queste domande sarebbe stato inconcepibile fino a trent’anni fa. La storia repubblicana ci dice che l’Italia è stata governata sempre da un grande partito di, che univa in sé anime anche molto diverse, e che aveva dei piccoli satelliti che le ruotavano attorno e con cui si alleava condividendone la politica “moderata”. Questi ultimi le si distinguevano come “laici” e coltivavano unnobile “orticello” che era saldamente però impiantato nelle culture politiche nazionali. Il sistema proporzionale favoriva questa soluzione, che in pratica non aveva alternativa: a destra, vigendo la pregiudiziale del cosiddetto “arco costituzionale” che escludeva a priori ...