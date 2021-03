Guida e consigli per un abbigliamento maschile adatto a ogni occasione (Di martedì 23 marzo 2021) Sfatiamo il mito che vede le donne assetate di shopping! E’ noto, ormai, che anche gli uomini spendono un sacco di tempo e risorse sull’abbigliamento o e l’Italia ha raggiunto la supremazia, nel mercato dell’abbigliamento maschile, con il suo fatturato di ben 17 miliardi 380 milioni solo nel 2018. Con la pandemia, però, un calo dei consumi non indifferente ha colpito anche il settore dell’abbigliamento. Ciò nonostante, molte attività continuano a svolgere regolamente il proprio lavoro! Un buon abbigliamento significa molto in una società come la nostra; l’outfit ci aiuta anche a ritrovare confidenza con se stessi, a valorizzare la propria persona. Soprattutto in questo periodo di lockdown costretti a stare a casa e metterci comodi. Come fare dunque a rimettersi in pari con la moda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Sfatiamo il mito che vede le donne assetate di shopping! E’ noto, ormai, che anche gli uomini spendono un sacco di tempo e risorse sull’o e l’Italia ha raggiunto la supremazia, nel mercato dell’, con il suo fatturato di ben 17 miliardi 380 milioni solo nel 2018. Con la pandemia, però, un calo dei consumi non indifferente ha colpito anche il settore dell’. Ciò nonostante, molte attività continuano a svolgere regolamente il proprio lavoro! Un buonsignifica molto in una società come la nostra; l’outfit ci aiuta anche a ritrovare confidenza con se stessi, a valorizzare la propria persona. Soprattutto in questo periodo di lockdown costretti a stare a casa e metterci comodi. Come fare dunque a rimettersi in pari con la moda ...

