Fiorentina | lettera di addio di Prandelli | «Questo mondo non fa più per me»

Advertising

acffiorentina : Lettera di Cesare Prandelli. #Fiorentina - Fiorentina_ole : RT @acffiorentina: Lettera di Cesare Prandelli. #Fiorentina - Dalla_SerieA : RT @SkySport: Fiorentina, la lettera di Prandelli: 'Consapevole che la mia carriera possa finire qui' - VinzaKuntaraN : RT @acffiorentina: Lettera di Cesare Prandelli. #Fiorentina - sportli26181512 : #Prandelli, commovente lettera di addio: 'La mia carriera può finire': L'ormai ex tecnico viola dedica una lunga mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina lettera

La mia decisione è dettata dalla responsabilità enorme che prima di tutto ho per i calciatori e per la società, ma non ultimo per il rispetto che devo ai tifosi della. Chi va in campo ...... ma non ultimo per il rispetto che devo ai tifosi della. Chi va in campo a questo ... la lungadi addio di Cesare Prandelli a società e tifosi.(Adnkronos) - Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina. L'ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina viola lo scorso ...Cesare Prandelli ha scritto una lettera dopo l'addio alla Fiorentina dove ha spiegato i moviti delle sue dimissioni ...