Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: “Già altre due volte avevano tentato di ucciderla” (Di martedì 23 marzo 2021) Il piano iniziale prevedeva di farla scomparire dentro a un trolley, cospargerla di acido e gettarla in una buca. Già altre due volte avevano tentato di uccidere Ilenia Fabbri, con una strategia messa a punto tra settembre e ottobre. È quanto emerso dalla confessione che il 17 marzo il 53enne Pierluigi Barbieri, detto “lo Zingaro“, sicario reo-confesso dell’omicidio di Faenza (Ravenna), su mandato dell’ex marito, Claudio Nanni. L’uomo ha detto che i due precedenti tentativi di eliminare la donna erano falliti, il primo perché lui non si era orientato bene nella casa alla ricerca della stanza della 46enne e l’altro perché l’ex marito, il cui arrivo avrebbe dovuto segnare l’inizio dell’azione, si era presentato tardi. Barbieri, originario di Cervia ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Il piano iniziale prevedeva di farla scomparire dentro a un trolley, cospargerla di acido e gettarla in una buca. Giàduedi uccidere, con una strategia messa a punto tra settembre e ottobre. È quanto emerso dalla confessione che il 17 marzo il 53enne Pierluigi Barbieri, detto “lo Zingaro“, sicario reo-confesso dell’di(Ravenna), su mandato dell’ex marito, Claudio Nanni. L’uomo ha detto che i due precedenti tentativi di eliminare la donna erano falliti, il primo perché lui non si era orientato bene nella casa alla ricerca della stanza della 46enne e l’altro perché l’ex marito, il cui arrivo avrebbe dovuto segnare l’inizio dell’azione, si era presentato tardi. Barbieri, originario di Cervia ma ...

24emilia : Delitto di Ilenia Fabbri a #Faenza, il killer reo confesso: 'L'omicidio era già stato tentato altre due volte' - infoitinterno : Delitto di Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri tentato già due volte: la confessione del sicario - news_ravenna : Omicidio di Faenza: acido per far sparire il corpo di Ilenia - bizcommunityit : Omicidio di Faenza, avevano tentato di uccidere Ilenia per ben due volte - Paesedellanima : RT @repubblica: Omicidio di Faenza, il delitto di Ileana era già stato tentato due vole -