EVACUO | MISTER 200 GOL

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 23 marzo 2021) Felicefesteggia i 200 gol tra i professionisti. Con la rete al Bari di sabato scorso, l’attaccante di Pompei, classe 1982, si dimostra, nonostante i 39 anni, uno degli attaccanti più prolifici dei campionati professionistici. Cresciuto nella Primavera della Lazio,ha iniziato sin da subito a realizzare gol, in particolare in Serie C. Dopo l’inizio in C2 alla Turris,nel 2001-02 fu nella rosa della Lazio, dove vanta anche due presenze in Serie A, le uniche in carriera. Da lì ha poi iniziato un giro di prestiti, il primo in C2 alla Florentia Viola, l’attuale Fiorentina, dopo il fallimento Cecchi Gori. Successivamente, prima importante stagione in C1, con la Fermana. Le sue migliori esperienze dal punto di vista realizzativo sono state senza dubbio quelle di Benevento e Novara. Con i sanniti dal 2008 al 2011, ha ...